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20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:30:00

O Kız Sezin!

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Uzun süredir ortalarda görünmeyen Sezin Akbaşoğulları'nın yeni projesi belli oldu. Erkan Petekkaya ve Ogeday Girişken'in oynayacağı 'O Kız' adlı dizinin kadrosuna katıldı.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Sezin Akbaşoğulları'nın yeni projesi belli oldu. Erkan Petekkaya ve Ogeday Girişken'in oynayacağı 'O Kız' adlı dizinin kadrosuna katıldı. Oyuncu yapımda medya ajansının sahibi Sitare karakterini canlandıracak. Yapımını Focus Film, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor.

Etiketler : O Kız Sezin Sezin Akbaşoğulları Erkan Petekkaya ve Ogeday Girişken
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