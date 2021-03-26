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26 Mart 2021 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:26 Mart 2021 Cuma 18:00:00

O FOTOĞRAF DELİL OLDU! SANDAL BERAAT ETTİ

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Mustafa Sandal'ın, yazdığı kitabında sunucu Defne Samyeli'ye "hakaret" ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Mustafa Sandal'ın, yazdığı kitabında sunucu Defne Samyeli'ye "hakaret" ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Sandal'ın avukatı, karşı tarafın kitapta hayal ürünü bir şey yazılmış gibi yansıtmaya çalıştığını belirterek, Sandal ile Samyeli'nin arkadaşlarıyla beraber çekildikleri fotoğrafı mahkemeye sundu. Suç unsurlarının oluşmadığını, zorlama ve ima yoluyla suç isnadı yapılamayacağını öne sürüldü. Mahkeme duruşma sonrası Sandal'ın beraatine karar verdi.

Etiketler : Mustafa Sandal Defne Samyeli beraat
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