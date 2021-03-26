O FOTOĞRAF DELİL OLDU! SANDAL BERAAT ETTİ

O FOTOĞRAF DELİL OLDU! SANDAL BERAAT ETTİ

Mustafa Sandal'ın, yazdığı kitabında sunucu Defne Samyeli'ye "hakaret" ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Sandal'ın avukatı, karşı tarafın kitapta hayal ürünü bir şey yazılmış gibi yansıtmaya çalıştığını belirterek, Sandal ile Samyeli'nin arkadaşlarıyla beraber çekildikleri fotoğrafı mahkemeye sundu. Suç unsurlarının oluşmadığını, zorlama ve ima yoluyla suç isnadı yapılamayacağını öne sürüldü. Mahkeme duruşma sonrası Sandal'ın beraatine karar verdi.

