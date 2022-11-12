Nostaljik Ebru

Kuzey Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Ebru Gündeş, nostaljik bir paylaşımda bulundu. Şarkıcı, arşivinden gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını çıkardı. 48 yaşındaki Gündeş, sosyal medya hesabından o anları yayınladı. Şarkıcı gönderisine "Hiç değişmediğim doğrudur. Her yaşımın vazgeçilmezi Türk kahvesi" notunu düştü. Gündeş'in takipçileri fotoğrafa binlerce beğeni ve yorumlarda bulundu.