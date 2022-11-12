VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kadın banktan kalktıktan sonra patlama oluyor"
25 hesap yöneticisi tespit edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan açıklama
Olumsuz paylaşımlara soruşturma başlatıldı
G20 Liderler Zirvesi… Başkan Erdoğan ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu
İstiklal Caddesi'nde patlama!
Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu
Türk şiirinde yeniliğin kapısını açan şair Orhan Veli
Malta bayraklı kruvaziyer "Azamara Pursuit" Alanya'da
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'a sert tepki
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da
ABD ve Çin liderleri, kritik eşikte ilk kez yüz yüze görüşecek
Bakan Soylu: Terör örgütlerini silip atmayı görev edinmiş bir kahraman, bu işin eğitimle olabileceği...
Yabancı dilde adli sicil belgesi uygulamasına 9 yeni dil ekledi
Jandarma okullarında 7 bin 4 FETÖ'cü tespit edildi!
Türkiye modeline geçtiler
Türkiye'den 'yerli' bir hamle daha!
Zelenski'den "acil" çağrı
Geleceğin şefleri Kızılay için mutfağa girdi
Mersin'de Narenciye Festivali heyecanı
Kuraklıktan sonra kirlilik de başladı
Su sümbülü Asi Nehri'ni tehdit ediyor
Türkiye'den Tumblr'a yasak
12 Kasım 2022 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 14:00:00

Nostaljik Ebru

ABONE OL

Kuzey Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Ebru Gündeş, nostaljik bir paylaşımda bulundu.

Kuzey Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Ebru Gündeş, nostaljik bir paylaşımda bulundu. Şarkıcı, arşivinden gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını çıkardı. 48 yaşındaki Gündeş, sosyal medya hesabından o anları yayınladı. Şarkıcı gönderisine "Hiç değişmediğim doğrudur. Her yaşımın vazgeçilmezi Türk kahvesi" notunu düştü. Gündeş'in takipçileri fotoğrafa binlerce beğeni ve yorumlarda bulundu.

Etiketler : ebru gündeş arşiv gençlik fotoğrafı
üç yıl sonra vizyonda

üç yıl sonra vizyonda
Ayça Boz'uldu

Ayça Boz'uldu
Uyumlu çift

Uyumlu çift
Kızıyla esnaf lokantası isteği

Kızıyla esnaf lokantası isteği
İyi bir aşçı değil iyi bir şefim

İyi bir aşçı değil iyi bir şefim
Tuvana biyografi filminde

Tuvana biyografi filminde
Bir yol hikayesi

Bir yol hikayesi
Enerjik ikili

Enerjik ikili
Bana beyin kanaması geçirteceksiniz

Bana beyin kanaması geçirteceksiniz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX