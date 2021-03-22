  • BIST
    1421.95
  • Dolar
    7,8391
  • Euro
    9,3230
  • Altın
    435,9160
İstanbul
3 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağanak, kar ve fırtına geliyor
Bakan Elvan'dan ekonomi mesajı: Kararlılıkla sürecek
Savcı Sayan'dan çok çarpıcı Deniz Baykal açıklaması
Mini İHA D için müthiş gelişme!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin kararını eleştiren Batı'ya cevap
Göçe karşı Nobellik örnek
Nostalji tadında albüm
Pandemi korkusu diş fırçalamayı artırdı
Isıtılan yemekteki tehlike: TİFO
Tek öğün beslenme hastalığa davetiye
Hava kirliliği kör edebilir
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
ÖNERİLERE UYUN, RAHAT UYUYUN
Derbide beraberlik
Şehit babanın alev savaşçıları
Esed rejiminden alçak saldırı! İdlib'de füzelerle TIR parkını vurdu
Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı
Günlük can kaybı sayısı 100'ü geçti
Bakan Koca: Biricik olan dünyalarına karşı hassas olalım
SOLOTÜRK, Pakistan'da gösteri uçuşu yapacak
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı Mardin'de yakalandı
Başkan Erdoğan'dan Down Sendromu Günü mesajı
MSB: Saldırıda bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Sahte hesapla AK Partili isimleri hedef alan savcı açığa alındı
22 Mart 2021 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:22 Mart 2021 Pazartesi 10:30:00

Nostalji tadında albüm

ABONE OL

Yirmi yıla yakın zamandır müzik sektöründe ve sahnelerde olan Meltem Eren, unutulmaz eserleri seslendirdi.

Yirmi yıla yakın zamandır müzik sektöründe ve sahnelerde olan Meltem Eren, unutulmaz eserleri seslendirdi. Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses gibi değerli sanatçılarla aynı sahneyi paylaşan şarkıcı, şimdi de ustaların eserlerini kendi tarzında yorumladı. Eren'in sesiyle yeni bir soluk kazanan şarkılar, DMC etiketi ile dijital platformlarda yerini aldı. Nostalji tadındaki beş şarkılık albümün müzik yönetmenliğini Taşkın Sabah üstlendi. Eren, albüm şarkılarından "Yanmış Bir Yürek Var" şarkısına klip çekti. Klip, Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümlerle renklendi.

Etiketler : Meltem Eren Ferdi Tayfur Müslüm Gürses
Set arasına buse

Set arasına buse
Özel hayat sessizliği

Özel hayat sessizliği
Bir yılını 'Yastık'ta anlattı

Bir yılını 'Yastık'ta anlattı
Sinan baba olmak istiyor

Sinan baba olmak istiyor
Bağış kampanyası büyüyor

Bağış kampanyası büyüyor
Sette rol arkadaşı krizi

Sette rol arkadaşı krizi
Aracına çarpan sürücüyü affetmedi

Aracına çarpan sürücüyü affetmedi
Oyunculuğa küstü

Oyunculuğa küstü
Hakaret değil iltifat ettim

Hakaret değil iltifat ettim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER