Nostalji tadında albüm

Yirmi yıla yakın zamandır müzik sektöründe ve sahnelerde olan Meltem Eren, unutulmaz eserleri seslendirdi. Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses gibi değerli sanatçılarla aynı sahneyi paylaşan şarkıcı, şimdi de ustaların eserlerini kendi tarzında yorumladı. Eren'in sesiyle yeni bir soluk kazanan şarkılar, DMC etiketi ile dijital platformlarda yerini aldı. Nostalji tadındaki beş şarkılık albümün müzik yönetmenliğini Taşkın Sabah üstlendi. Eren, albüm şarkılarından "Yanmış Bir Yürek Var" şarkısına klip çekti. Klip, Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümlerle renklendi.