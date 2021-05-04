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04 Mayıs 2021 Salı 17:30:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2021 Salı 17:30:00

Nişanlısı Burak için dua istedi

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Burak Sergen, 3 hafta önce evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmış, solunum güçlüğü çekince entübe edilmişti.

Burak Sergen, 3 hafta önce evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmış, solunum güçlüğü çekince entübe edilmişti. Nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun sağlık durumunda değişiklik olmadığını, hala yoğun bakımda entübe durumda olduğunu açıkladı. 60 yaşındaki Sergen için nişanlısı dua isteyerek, "Durumunda değişiklik yok. Hala yoğun bakımda entübe durumunda. Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Burak'ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.


Etiketler : burak sergen nihan ünsal koronavirüs entübe
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