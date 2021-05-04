Nişanlısı Burak için dua istedi

Burak Sergen, 3 hafta önce evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmış, solunum güçlüğü çekince entübe edilmişti. Nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun sağlık durumunda değişiklik olmadığını, hala yoğun bakımda entübe durumda olduğunu açıkladı. 60 yaşındaki Sergen için nişanlısı dua isteyerek, "Durumunda değişiklik yok. Hala yoğun bakımda entübe durumunda. Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Burak'ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.





