Nikahtan ilk kare

6,5 aylık hamile oyuncu Özge Özpirinçci, 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burak Yamantürk geçtiğimiz hafta sonu nikah masasına oturdu. İkili, Marmaris Bozburun'da aile üyelerinin katıldığı 20 kişilik küçük bir törenle dünya evine girdi. Çiftin nikâh şahitliklerini Tanem Sivar ile Nail Gönenli yaptı. Oyuncu, törenden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.