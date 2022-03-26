Nikâh yüzüğü hazır
Programında solistlik yapan Çağlar Ökten ile 7. kez nikâh masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, düğün hazırlıklarına başladı.
20 Mayıs'ta Prag'da evlenecek olan sanatçı, nikâh yüzüğünü aldı. Storks Mücevher'in tanıtımını yapan Sayan, "Bu kez sonsuza kadar 'Evet' dedim. Tamamen saf, temiz, benzersiz bir nikâh töreni istiyorum. Takacağım yüzüğü sonsuza kadar parmağımda taşımak istiyorum. Uğurlu nikâh yüzüğü tasarladık" dedi. Sayan, özel tasarlattığı yüzüğünü düğünden önce uğursuzluk gelmesin diye habercilerden sakladı.