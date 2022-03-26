Nikâh yüzüğü hazır

20 Mayıs'ta Prag'da evlenecek olan sanatçı, nikâh yüzüğünü aldı. Storks Mücevher'in tanıtımını yapan Sayan, "Bu kez sonsuza kadar 'Evet' dedim. Tamamen saf, temiz, benzersiz bir nikâh töreni istiyorum. Takacağım yüzüğü sonsuza kadar parmağımda taşımak istiyorum. Uğurlu nikâh yüzüğü tasarladık" dedi. Sayan, özel tasarlattığı yüzüğünü düğünden önce uğursuzluk gelmesin diye habercilerden sakladı.

