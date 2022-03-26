VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mültecilere sırt dönen ABD, Ukraynalılar için kapılarını ardına kadar açtı
Türkiye, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınadı
Nikâh yüzüğü hazır
Yürüyen servet
Anne-kız aynı dizide
PKK'da çözülme sürüyor
İlk kez yan yana
Bu da Fransa ikiyüzlülüğü!
Burun tıkanıklığı astımın ilk adımı olabilir
Anne babalar dikkat: Paketli gıdalar böbreği vuruyor
Uzman Astrolog Barış Özkırış Haftalık Burç Yorumu 26 Mart
Kerkük'te 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Bakan Varank: Türkiye'yi son 19 yılda yatırımlarla donatmış bir iktidarız
Pentagon'a göre Rusya, Herson'daki kontrolünü kısmen kaybetti
Husiler Saudi Aramco'nun petrol tesislerine saldırdı
Savunma ve güvenlik konuları AB'nin odağında yer alacak
Muhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı'nda anıldı
Başkan Erdoğan Tokat'a kokpitte iniş yaptı
Vergi ve ekonomi paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
Türkiye'de 15 bin 303 yeni vaka tespit edildi
Ukrayna: Rusya 14 kentin belediye başkanını rehin aldı
ABD Başkanı Biden Ukrayna sınırında
Çin'den kritik temas: İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
26 Mart 2022 Cumartesi 10:58:00 - Güncelleme:26 Mart 2022 Cumartesi 10:58:00

Nikâh yüzüğü hazır

ABONE OL

Programında solistlik yapan Çağlar Ökten ile 7. kez nikâh masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, düğün hazırlıklarına başladı.

20 Mayıs'ta Prag'da evlenecek olan sanatçı, nikâh yüzüğünü aldı. Storks Mücevher'in tanıtımını yapan Sayan, "Bu kez sonsuza kadar 'Evet' dedim. Tamamen saf, temiz, benzersiz bir nikâh töreni istiyorum. Takacağım yüzüğü sonsuza kadar parmağımda taşımak istiyorum. Uğurlu nikâh yüzüğü tasarladık" dedi. Sayan, özel tasarlattığı yüzüğünü düğünden önce uğursuzluk gelmesin diye habercilerden sakladı.

Etiketler : seda sayan çağlar ökten nikah yüzük
Dondurmadan 2 milyon lira kazandı

Dondurmadan 2 milyon lira kazandı
Anne Bengü tek başına tatilde

Anne Bengü tek başına tatilde
Küslük devam

Küslük devam
Arabeskçi olacak

Arabeskçi olacak
Yeni işi bebek bakıcılığı

Yeni işi bebek bakıcılığı
Yeni evinde ‘Güven'de

Yeni evinde ‘Güven'de
Ayrılık kararı

Ayrılık kararı
Dubai'de ödüllendi

Dubai'de ödüllendi
Çelik'ten hediye!

Çelik'ten hediye!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER