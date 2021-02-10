Nerede o eski mahalle kültürü

Oyuncu Uğur Yücel, Pi Arte TV Youtube kanalına konuştu. Yayında çocukluğunun geçtiği Kuzguncuk'u anlatan Yücel, o eski mahalle kültürünü özlediğini söyledi. "Evlerden evlere yemekler gönderilir, evlerde yemekler yenir, misafirliğe gidilir. Bayramlar, seyranlar, kiliselere gitmeler" diyen Yücel, günümüzde ise toplumların birbirine olan düşmanlığına anlam veremediğini söyledi. Geçmiş dönemde insanların bir arada barış içinde yaşadığını ifade eden Yücel, "Sonunda nereye geldik bakın. Bu kadar birbirine düşman bir toplum görmedim ben. Nasıl bu kadar ayrıldı, nasıl buralara geldi? Bizim çocukluğumuza baktığımız zaman nasıl bir bayram yaşıyormuşuz biz" dedi.

