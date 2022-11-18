1960'ta 15 yaşındayken Türkiye güzeli seçilen Nebahat Çehre, yarışmaya girmekten duyduğu pişmanlığı dile getirdi. 'Bire Bir' programında yarışmaya katılma süreciyle ilgili konuşan 78 yaşındaki Çehre, "15 yaşındaydım, benden iki yaş büyük bir arkadaşım katılacaktı başvuru için beraber gittik. Orada 'siz de katılın' dediler. Annem de güzellere çok meraklıydı. Anneme sordum, 'çok ufaksın ama istiyorsan seçmelere gir' dedi. Bilinçsizlikti, bence çok yanlıştı. Güzellik kavramını bilmiyordum, çocuk sayılırdım yani" dedi.