NBA aşkına

Ünlü isimler NBA'nın hayat stili, kültürü ve tarihini gözler önüne seren 'The NBA Exhibition' sergisinde boy gösterdi. Türkiye'ye ilk kez gelen Larry O'Brien NBA Şampiyonluk Kupasının açılışını NBA'in efsanevi oyuncularından Dino Radja yaptı. Etkinliğe katılan Almeda Abazi Sayışman, Aleyna Dalveren, Simge Ünal ve Pınar Soykan gibi isimler davette şıklık yarışına girdi.