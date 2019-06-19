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19 Haziran 2019 11:57 | Çarşamba

Nazan Şoray kimdir? Nazan Şoray kaç yaşında, nereli?

Nazan Şoray kimdir? Nazan Şoray kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları tüm magazin takipçileri tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin sevilen programı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk olan Nazan Şoray yeniden gündem konusu olmayı başardı. Nazan Şoray, 19 Ocak 1954 tarihinde devlet demir yollarında memur olan Çerkez kökenli Halit Şoray ve ev hanımı Meliha Şoray'ın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Nazan Şoray'ın hayatı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Kanal D'nin sevilen programı  Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk olan  Nazan Şoray hakkında araştırmalar yoğun olarak yapılıyor. Nazan Şoray kimdir? Nazan Şoray kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor.  Türkan Şoray ablasıdır. Nazan Şoray, 19 Ocak 1954 tarihinde devlet demir yollarında memur olan Çerkez kökenli Halit Şoray ve ev hanımı Meliha Şoray'ın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Nazan Şoray hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler... 

NAZAN ŞORAY KİMDİR? 
Nazan Şoray, 19 Ocak 1954 tarihinde devlet demir yollarında memur olan Çerkez kökenli Halit Şoray ve ev hanımı Meliha Şoray'ın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Türkan Şoray ablasıdır. Nazan Şoray’ın babası bir süre sonra işini bırakıp polis memuru oldu, annesi ise bir lastik fabrikasında çalışmaya başladı. Zorlu yaşam koşulları sebebiyle çok sıkıntılar çektiler. Nazan Şoray dünyaya geldikten sonra anne babası arasındaki geçimsizlik üst noktalara ulaşmıştı ve Nazan Şoray 5 yaşındayken çift boşanma kararı aldı. Ablası Türkan Şoray ile birlikte annesinde kalan Nazan Şoray boşanma sonrası Karagümrük'teki Sarmaşık Sokak’a taşındılar. Annesi tekstil fabrikasında çalıştığı için ve Nazan Şoray küçük olduğu için gündüzleri Edirnekapı'daki kimsesizler yurdunda kaldı. Annesi daha sonraları ikinci bir evlilik yaptı. 

İlkokulu Şişli’de yatılı olarak okudu. 14 yaşında film artisti oldu. Oyunculuğa annesi Meliha Şoray’ın ısrarıyla başlayan Nazan Şoray, daha sonra sinemayı bırakıp şarkıcılığa ise kendi kararıyla geçiş yapmıştır. Birçok filmde küçük yaşta rol alan Nazan Şoray toplam 39 filmde oynamıştır.

Müzik kariyerindeki ilk çıkışını 1978 yılında Selami Şahin bestesi "Sana Merhaba Dedim"le yaptı. Daha sonra 1980 de Barış Manço bestesi "Hal Hal" ile ünlendi.

ABD’nin Miami kentinde bir evi ve Londra’da küçük bir evi var

Bir zamanlar Kerem Alışık ile büyük aşk yaşadı.

2009 yılında Abdullah Şahin Tiyatrosu’nda ‘Üvey Karım’ adlı komedi oyununda bir sezon rol aldı.

Evlilikleri; İlk eşiyle Londra'da, ikinci eşiyle New York'ta nikâh masasına oturdu, ama eşleri o sırada evliydi. Yani Türkiye'de resmi nikâhlı eşleri vardı. Yurtdışında gayri resmi belediye nikâhı yaptı.

Albümleri : 
1981 - Teselliye Sen Gerek 
1984 - Dünyanın Sekizinci Harikası 
1991 - Naz Dudaklım 
1994 - Deli Rüya 

45'likleri: 
1976 - Yalnızlık 
1978 - Merhaba Dedim 
1980 - Hal Hal 
2011 - Mültecin Olayım 
2014 - Olay Bu 
2016 - Steril Sevda 

Filmleri: 
1984 - Balayı 
1981 - Acı Günler
1975 - Kazıma Ne Lazım 
1972 - Yirmi Yıl Sonra 
1971 - Vurguncular 
1971 - Şahinler Diyarı 
1971 - Katil Kim 
1971 - Newyorklu Kız 
1971 - Afacan Küçük Serseri
1971 - Kirli Eller
1970 - Anadolu Kini 
1970 - Aşk Sürgünü 
1970 - On Kadına Bir Erkek 
1970 - Ölüm Pazarı
1970 - Kan Ve Kurşun
1970 - Kaderim
1970 - Yazı Mı Tura Mı 
1970 - Kaderin Oyunu 
1970 - Kan Kusturacağım 
1970 - Öldürmeye Yeminliyim
1970 - Babaların Günahı
1970 - Amber 
1970 - ölüm Pazarı 
1969 - Yuvasızlar
1969 - Söyleyin Anama Ağlamasın
1969 - Yaşayan Hatıralar
1969 - Allı Gelin
1969 - Cezaları Ölümdü
1969 - Mihracenin Gözdesi 
1969 - Garibin Mezarını Taştan Oyun
1969 - Dönüşü Olmayan Yol
1969 - Dost Hançeri 
1969 - Kapıcının Kızı
1969 - Yuvasızlar
1969 - Sevdalı Gelin
1968 - Cesur Yabancı 
1968 - Yedi Köyün Zeynebi
1968 - Azize
1968 - Yakılacak Kitap

Tiyatro: 
2009 - Üvey Karım

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