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13 Ekim 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:13 Ekim 2021 Çarşamba 10:30:00

Müzisyenin halinden müzisyen anlar

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Sevcan Orhan sevenleriyle buluştu. Sanatçı, Sancaktepe Belediyesi tarafından organize edile 'Yaza Veda Konserleri' kapsamında sahne aldı.

Sevcan Orhan sevenleriyle buluştu. Sanatçı, Sancaktepe Belediyesi tarafından organize edile 'Yaza Veda Konserleri' kapsamında sahne aldı. Bülent Ersoy'un orkestrasının KKTC'de sahte PCR yüzünden 1 ay hapis cezası almasıyla ilgili konuşan Orhan, "Kıbrıs'ta yaşadıkları olay bizleri de ziyadesiyle üzdü. Hiç yaşanmaması gereken bir hadiseydi. Bence bu yaşananlardan herkes alması gereken dersleri almıştır. Bizlerse müzisyen kardeşlerimizin bir an önce işlerine ve aileleri kavuşmalarını arzu ediyoruz. Müzisyenin halinden müzisyen anlar" dedi.

Etiketler : Sevcan Orhan Sanatçı Sancaktepe Belediyesi
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