Müzik sektörü tıkandı

Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Ege, önceki akşam Şişhane'deki Pera Adalı adlı mekanda sanatçı dostu Saro Seçikyan'ın sahnesini izlemeye gitti. Zaman zaman sahneye çıkıp şarkı da seslendiren ünlü popçu, "Müzik tıkandı, o kadar şarkı var ki yaptığınız kıymetini bulmuyor. Şarkıcılık artık 'ticari bir meta' oldu. Roman yazmak kendimi yeniden sevmemi sağladı" diye konuştu.

