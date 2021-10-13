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13 Ekim 2021 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:13 Ekim 2021 Çarşamba 19:00:00

Müzik sektörü tıkandı

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Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Ege, önceki akşam Şişhane'deki Pera Adalı adlı mekanda sanatçı dostu Saro Seçikyan'ın sahnesini izlemeye gitti.

Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Ege, önceki akşam Şişhane'deki Pera Adalı adlı mekanda sanatçı dostu Saro Seçikyan'ın sahnesini izlemeye gitti. Zaman zaman sahneye çıkıp şarkı da seslendiren ünlü popçu, "Müzik tıkandı, o kadar şarkı var ki yaptığınız kıymetini bulmuyor. Şarkıcılık artık 'ticari bir meta' oldu. Roman yazmak kendimi yeniden sevmemi sağladı" diye konuştu.

Etiketler : Şarkılarıyla 90 Ege Şişhane Saro Seçikyan
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