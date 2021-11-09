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09 Kasım 2021 Salı 12:30:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 12:30:00

Müziğe el attı

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En son 'Menajerimi Ara' dizisinde yer alan Ahsen Eroğlu, müzik piyasasına el attı.

En son 'Menajerimi Ara' dizisinde yer alan Ahsen Eroğlu, müzik piyasasına el attı. Oyuncu, prodüktör DJ Ufuk Algan'la 'Don't Brood' adını verdikleri elektronik müzik projesinde bir araya geldi. Uzun zamandır bilgisayar tabanlı çalışmalar yapan Eroğlu, yeni teklisiyle dijital platformlarda yerini aldı. Oyunculuğun yanında müzik piyasasına da giren Eroğlu, elektronik tarzla ilgili çalışmalarına devam ederek dinleyicilerle buluşturmayı planlıyor.

Etiketler : Müziğe el attı Menajerimi Ara DJ Ufuk Algan Don't Brood
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