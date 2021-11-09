Müziğe el attı

En son 'Menajerimi Ara' dizisinde yer alan Ahsen Eroğlu, müzik piyasasına el attı. Oyuncu, prodüktör DJ Ufuk Algan'la 'Don't Brood' adını verdikleri elektronik müzik projesinde bir araya geldi. Uzun zamandır bilgisayar tabanlı çalışmalar yapan Eroğlu, yeni teklisiyle dijital platformlarda yerini aldı. Oyunculuğun yanında müzik piyasasına da giren Eroğlu, elektronik tarzla ilgili çalışmalarına devam ederek dinleyicilerle buluşturmayı planlıyor.