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06 Ekim 2021 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:06 Ekim 2021 Çarşamba 15:30:00

Muşlu Beethoven reklam yıldızı oluyor

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Muş'ta doğuştan görme engelli ve absolut (kusursuz) kulağa sahip 9 yaşındaki Bager Çalışcı, hayallerini adım adım gerçekleştiriyor.

Muş'ta doğuştan görme engelli ve absolut (kusursuz) kulağa sahip 9 yaşındaki Bager Çalışcı, hayallerini adım adım gerçekleştiriyor. 'Muşlu Beethoven' olarak anılan Bager, köy meydanında verdiği konserin ardından bir reklam projesinde yer aldı. İlk reklamı televizyon ekranlarında yayınlanan Bager'e yeni reklam teklifleri geliyor.

Etiketler : Muşlu Beethoven Muş doğuştan görme engelli absolut Bager Çalışcı
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