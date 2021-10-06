Muşlu Beethoven reklam yıldızı oluyor

Muşlu Beethoven reklam yıldızı oluyor

Muş'ta doğuştan görme engelli ve absolut (kusursuz) kulağa sahip 9 yaşındaki Bager Çalışcı, hayallerini adım adım gerçekleştiriyor. 'Muşlu Beethoven' olarak anılan Bager, köy meydanında verdiği konserin ardından bir reklam projesinde yer aldı. İlk reklamı televizyon ekranlarında yayınlanan Bager'e yeni reklam teklifleri geliyor.

