  • BIST
    1498.42
  • Dolar
    7,3326
  • Euro
    8,8364
  • Altın
    412,4040
İstanbul
4 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ekonomide sevindiren gelişme!
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan flaş açıklamalar
Kıbrıs'ta özlem giderdi
Paranoyasız tatil dileği
Okumak için engel tanımadı
Tahta kayaklara veda şovu
Burçin Terzioğlu'ndan Bülent Ersoy'a: Kürk giyende vicdan sorunu var
Murat da o evi terk ediyor!
Yunanistan'da Türkiye paniği!
Taşlara fısıldayan kadın
01 Mart günlük burç yorumları
D vitamini kanserin yayılmasını önlüyor
Huzursuz Bağırsak Sendromu stresi seviyor
Horlama basit bir sağlık sorunu değil
Darbeci Sisi'yi uyaran gazeteci sırra kadem bastı!
ABD'nin Kaşıkçı raporunda kafaları karıştıran gelişme!
CHP'li Sancar parti üyeliğinden istifa etti
Dışişleri Bakanlığından Myanmar'a kınama
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi
Malatya'da deprem
Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili açıklama
Sürücüsüz otobüs Otonom Atak Electric yollara çıkıyor
28 Şubat 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
İstanbul'daki barajlarda su seviyesi 7 ayın zirvesinde
01 Mart 2021 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:01 Mart 2021 Pazartesi 12:00:00

Murat da o evi terk ediyor!

ABONE OL

Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrıldıktan sonra evini de değiştirmeye karar verdi.

Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrıldıktan sonra evini de değiştirmeye karar verdi. Erçel ile evliliğe giden ilişkilerini sonlandıran Dalkılıç, ayrılık sonrası kız arkadaşıyla birlikte kaldıkları Beykoz'daki evinde bir süre daha kalmaya devam etti. Popçu, geçen hafta radikal bir karar alarak evden taşınmaya karar verdi. Popçu, Rumelihisarı ve Emirgan'da müstakil, boğaz manzaralı, bahçeli ev arayışına girdi.

Etiketler : murat dalkılıç hande erçel ev taşınma
Güzellik işine kat çıktı

Güzellik işine kat çıktı
Anne-oğul alışverişte

Anne-oğul alışverişte
Nazar korkusunu yendi

Nazar korkusunu yendi
‘Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık

‘Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık
Almida bale öğretiyor

Almida bale öğretiyor
Kadınlara özel şiir

Kadınlara özel şiir
2 öğün yiyerek zayıflıyor

2 öğün yiyerek zayıflıyor
Sokak çalgıcıları evinde misafir

Sokak çalgıcıları evinde misafir
Snoop Dogg'dan Tilbe paylaşımı

Snoop Dogg'dan Tilbe paylaşımı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER