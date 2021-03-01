Murat da o evi terk ediyor!

Murat da o evi terk ediyor!

Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrıldıktan sonra evini de değiştirmeye karar verdi. Erçel ile evliliğe giden ilişkilerini sonlandıran Dalkılıç, ayrılık sonrası kız arkadaşıyla birlikte kaldıkları Beykoz'daki evinde bir süre daha kalmaya devam etti. Popçu, geçen hafta radikal bir karar alarak evden taşınmaya karar verdi. Popçu, Rumelihisarı ve Emirgan'da müstakil, boğaz manzaralı, bahçeli ev arayışına girdi.