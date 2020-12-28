Müjgan Ferhan Şensoy ve eşi Cem Öğet'ün kapıda kahve keyfi

Müjgan Ferhan Şensoy ve eşi Cem Öğet'ün kapıda kahve keyfi

Oyuncu Müjgan Ferhan Şensoy ve eşi Cem Öğet, sokak kısıtlamasının olduğu akşam mutluluğu kapı önünde buldu. İkili, birlikte kahvelerini alarak evlerinin önünde kahve keyfi yaptı.