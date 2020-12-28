28 Aralık 2020 Pazartesi 23:43:00 - Güncelleme:29 Aralık 2020 Salı 17:49:00
Müjgan Ferhan Şensoy ve eşi Cem Öğet'ün kapıda kahve keyfi
Müjgan Ferhan Şensoy ve eşi Cem Öğet evlerinin önünde kahve içti.
Oyuncu Müjgan Ferhan Şensoy ve eşi Cem Öğet, sokak kısıtlamasının olduğu akşam mutluluğu kapı önünde buldu. İkili, birlikte kahvelerini alarak evlerinin önünde kahve keyfi yaptı.
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