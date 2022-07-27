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27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:30:00

Moskova çıkarması

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'Kuruluş Osman' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Burak Özçivit, Rusya'nın en popüler mekânlarından Levantine'in etkinliği için geçtiğimiz haftasonu Moskova'daydı.

'Kuruluş Osman' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Burak Özçivit, Rusya'nın en popüler mekânlarından Levantine'in etkinliği için geçtiğimiz haftasonu Moskova'daydı. Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı 'Bali Bey' karakteriyle Rusya'da büyük bir hayran kitlesi edinen oyuncu, sevenlerinden büyük ilgi gördü. Etkinliğin sonunda Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'in de yer aldığı karakalem resim hediye edildi. Özçivit, gösterilen ilgi karşısında, "Yıllar öncesinden gelmek istiyordum. Çok fazla talep vardı. Bu günlerde gelebilmek nasip oldu. Sevenlerimizle bir arada olmak çok güzel" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Moskova çıkarması Kuruluş Osman Burak Özçivit
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