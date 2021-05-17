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17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:30:00

Mor salkımdan şerbet

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Survıvor yarışmasındaki macerası kısa süren oyuncu Cemal Hünal, eşi Lale Cangal ile Bodrum'daki yazlıklarında inzivaya çekildi.

Survıvor yarışmasındaki macerası kısa süren oyuncu Cemal Hünal, eşi Lale Cangal ile Bodrum'daki yazlıklarında inzivaya çekildi. Çift, önceki gün evlerinin bahçesinde bulunan mor salkım çiçeğinden şerbet yaptı. Yaptıkları lezzetleri misafirlerine ikram eden çift, her yaz bu içeceği hazırladıklarını belirtti.

Etiketler : Mor salkımdan şerbet Cemal Hünal Lale Cangal
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