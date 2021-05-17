Mor salkımdan şerbet

Survıvor yarışmasındaki macerası kısa süren oyuncu Cemal Hünal, eşi Lale Cangal ile Bodrum'daki yazlıklarında inzivaya çekildi. Çift, önceki gün evlerinin bahçesinde bulunan mor salkım çiçeğinden şerbet yaptı. Yaptıkları lezzetleri misafirlerine ikram eden çift, her yaz bu içeceği hazırladıklarını belirtti.