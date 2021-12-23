Modellikten kalan alışkanlık

Soner Arıca, İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan 'İpek Yolu' programına konuk oldu. Keyifli geçen yapımda şarkıcı, "Bilerek hiç kimseye zarar vermedim. Bilmeden yaptığım bir şey olursa paşalar gibi özür dilerim" dedi. Yıllardır aynı fiziğiyle dikkat çeken Arıca, "Modellik zamanımdan kalan alışkanlık sistemim var. Zaman zaman ara versem de sporla hep bir ilişkim var. Arada bir ipin ucu kaçsa da beslenme ve uyku düzenimi de dengelemeye çalışırım ama en önemlisi içsel enerji" dedi.