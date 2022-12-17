"Mizah anlayışıma izleyiciler alıştı"

Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'le sahneledikleri stand-up projesi hakkında konuştu. Tescilli güzel dijital marka yüzü olduğu 'Head&Shoulders'ın tanıtımında habercilerle bir araya geldi. 'Çift Terapisi' oyunuyla ilgili Yenenler, "Samimiyet geçiyor diye düşünüyorum. Öyle duvarları olanlardan ziyade, herkes kendine yakın görüyor beni artık. Önceden çok negatif yorumlar geliyordu ama sonrasında mizah anlayışıma alıştılar. Gelen herkes çok mutlu ayrılıyor'' dedi.