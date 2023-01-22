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Minikler ‘Küçük Prens'te buluştu
22 Ocak 2023 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 13:00:00

Minikler ‘Küçük Prens'te buluştu

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'Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi' isimli çocuk oyunu minik izleyicileriyle buluştu.

'Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi' isimli çocuk oyunu Maximum Uniq'te minik izleyicileriyle buluştu. Gösterime katılan ünlü isimler çocuklarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlikte Bülent Şakrak ve oğlu Ali Şakrak, Erkan Kolçak Köstendil ve oğlu Marsel, Kenan Ece ve oğlu Demir, Nur Fettahoğlu ve kızı Elisa Güzin, Seda Bakan ve kızı Leyla Erel, Sinem Uslu ve çocukları Mustafa-Kemal galaya katılan isimler arasındaydı.

Etiketler : küçük prens çocuk oyunu gösteri
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