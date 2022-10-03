Milli takıma uğurlu geldik

Popçu Derya Uluğ KKTC Rocks Hotel'de sevenleriyle bir araya geldi. Yaz aylarını yoğun sahne programlarıyla geçiren Uluğ, "Bu yaz çok yoğun çalıştık. 10 gün boyunca aralıksız, her gün üst üste sahneye çıktığımız zamanlar oldu. Ama bu iş aşk işi" dedi. Ampute Futbol Dünya Kupası ilk maçı öncesi Şükrü Saraçoğlu'nda sahne alan Uluğ, Türkiye'nin Fransa'yı 3-0 mağlup etmesiyle alakalı, "25 dansçı arkadaşımla uzun çalışmalar sonrası güzel bir şov ortaya koyduk. Maçı da 3-0 aldığımız içim keyfimize diyecek yok. Milli takıma uğurlu geldiğimiz için mutluyum" dedi.