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06 Ocak 2022 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 12:00:00

Milan bebek geliyor

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Oyuncu Fulya Zenginer, anne olmak için gün sayıyor.

Oyuncu Fulya Zenginer, anne olmak için gün sayıyor. Kuntay Tarık Evren ile evli olan Zenginer, geçen günlerde ise bebeğin cinsiyetini öğrenmek için bir parti düzenledi. Patlattıkları balondan mavi renk çıkınca erkek çocuk sahibi olacakları öğrenen çift, büyük mutluluk yaşamıştı. Oyuncu, son olarak sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını paylaştı. Güzel oyuncu, paylaşımının altına düştüğü 'Milan' notuyla bebeğinin ismini ilk kez açıkladı.

Etiketler : Milan bebek geliyor Oyuncu Fulya Zenginer Kuntay Tarık Evren
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