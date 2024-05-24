Meryem Uzerli'nin başrolünde oynadığı 'RU' dizisinin galası Feriye'de gerçekleşti. 38 yaşındaki Reyan ile 18 yaşındaki Uzer'in aşkını konu alan yapımda Uzerli'ye Burak Berkay Akgül eşlik ediyor. Reyan karakterini canlandıran Meryem Uzerli "Reyan evliliğinde bazı sıkıntılar yaşıyor. Yeni bir aşk yaşamaya başlıyor ve kendi duygularına karşı savaşıyor. Çok heyecanlı, çok dram dolu bir dizi; çok güldüğümüz anlar da var. Ekipçe çok heyecanlıyız, bu galayı 1.5 yıl bekledik" dedi.

Burak Berkay Akgül ise "Canlandırdığım Uzer sıra dışı bir karakter. Uzer gibi insanları çok görmüyoruz, fark etmiyoruz ama onların dünyası bambaşka; bunu bölümler ilerledikçe göreceğiz" diye ekledi. Gecede Akgül ve Uzerli'nin kulaktan kulağa konuştuğu dakikalar röportajları izleyenlerin gözlerinden kaçmadı. Samimi halleriyle dikkat çeken ikilinin yanındaki Algöz'ün halleri ise güldürdü.