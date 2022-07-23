Menekşe sarısı

Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu ve Ferit Aktuğ'un oynadığı 'Kim Bu Aile' komedi filmi yeni sezonda vizyona girecek. Filmin tanıtım videolarında Yeşilçay, karakter imajıyla dikkat çekti. Filmde canlandırdığı Menekşe karakteri için saçlarını sarıya boyatmıştı. "Bu saçlar Menekşe'ye çok yakıştı" diyen Yeşilçay, çekimler boyunca çok eğlendiklerini ve bunun seyirciye geçeceğini de sözlerine ekledi.





