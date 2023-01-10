Şarkıcı Ebru Yaşar, Yeni Gazino'da sevenleriyle bir araya geldi. Yaşar, repertuvarı, sahne performansı ve kıyafetinin güzelliğiyle dikkat çekti. Kırgızistan'da konserlerde playback okumaların artık sanatçılar tarafından kullanılamayacağıyla ilgili Yaşar, "Çok iyi olmuş. Playback hiç yapmadım yurtdışına gittiğimizde bazen şartlar gereği yapıyoruz. Ama Playback'te zaten o istediğin havayı alamıyorsun, o elektrik karşılıklı geçmiyor. İş canlı okumaya falan dönerse de gerçekten o zaman memlekette sanatçı kalmaz, yani" dedi.