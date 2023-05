'Gülcemal' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Melis Sezen, hayatın tadını çıkarmaya çalıştığını söyledi. Sezen, Marie Claire dergisi için objektif karşısına geçti. Oyuncu, "Kendini ne kadar keşfedersen, yaşamın özünü o kadar anlıyorsun. Her an yeni bir yolculuk. Hayatın şu eşsizliğine kendimi bırakmak, her anımın tadını çıkarmak, doya doya yaşamak istiyorum" dedi.