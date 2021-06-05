Mehmet Ali Erbil: Annemi asla sevemedim

Çocukluk yıllarını anlatan Mehmet Ali Erbil, yaşadığı travmalar nedeniyle annesi Yurdagül Eken'i sevemediğini ilk kez açıkladı. 40 adlı programa konuk olan Erbil, anne ve babasının boşandıktan sonra başka birileriyle evlenmeleriyle hayatlarının başka bir tarafa evrildiğinden bahsetti.

ÜVEY BABAMA BİZİ EZDİRDİ

Üvey babasının kendisini, üvey annesinin de abisini istemediğini söyleyen şovmen, film gibi hayat hikayesini şu sözlerle anlattı: ''Konservatuarı Ankara'da okudum. Annem de Ankara'daydı. Yine ilişkimiz hiç normal değildi. En acısı, hiç unutamadığım, kirli çamaşırlarımı anneme yıkatmıyordu üvey babam. Komşumuz vardı ben komşumuza deterjan alırdım, komşumuz yıkardı benim çamaşırlarımı. Yatakhaneye gelirdim gece ağlardım, 'Allahım ben hiç böyle olmayacağım' derdim. Ama hiç dediğim olmadı. Bu arayıştan, bu sevgisizlikten 4 tane eşimden de ayrıldım, annemi sevemedim sonra. Bu benim hatam değil. Sevemedim annemi, içimden öyle şeyler boşaldı gitti ki, sevemedim asla! Bizi üvey babaya ezdirdiği için!''