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09 Ocak 2023 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 09:30:00

Meğer her şey kurguymuş

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Şarkıcı Doğuş'a 22 yaşında Seyid isimli bir genç tarafından babalık davası açılmış, yapılan DNA sonucunda babası olmadığı kanıtlanmıştı.

Şarkıcı Doğuş'a 22 yaşında Seyid isimli bir genç tarafından babalık davası açılmış, yapılan DNA sonucunda babası olmadığı kanıtlanmıştı. Sanatçı Onur Akay, olayın perde arkasının kurgu olduğunu iddia etti. Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nın Azerbaycan'da televizyon programı yaptığını yazan Akay, ''Azerbaycanlı gazeteci ve televizyoncu arkadaşlarım olayın tamamen kurgu olduğunu anlattılar. Bana orada yaşananların tamamını gönderdiler. Açılmış bir babalık davası bile yokmuş'' dedi.

Etiketler : Meğer her şey kurguymuş Şarkıcı Doğuş Hoşkedem Hidayetkızı Azerbaycan
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