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16 Ağustos 2022 Salı 13:00:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 13:00:00

Mazhar Alanson'un senfoni konseri albüm oldu

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'Mazhar Senfoni' konseri albüm olarak müzikseverle buluşuyor.

Mazhar Alanson'un 2019'da Şef Turhan Yükseler yönetiminde Senfoni Orkestrası ile verdiği 'Mazhar Senfoni' konseri albüm olarak müzikseverle buluşuyor. Albümde Yandım, Ah Bu Ben, Sarı Laleler, Buselik Makamına, Benim Hala Umudum Var ve Bodrum gibi yıllara meydan okuyan zamansız şarkılar senfonik olarak yer aldı. Alanson, tamamı kendi söz ve bestelerinden oluşan eserlerini 40 kişilik orkestrayla yeniden hayat verdi.

Etiketler : mazhar alanson albüm magazin
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