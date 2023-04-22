Mavi tik'ler uçtu!

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, 'mavi tik' sahibi olmak isteyenlerin aylık 8 dolar (155 TL) ücret ödemesi gerektiğini açıklamıştı. Uygulamayı önceki akşam devreye sokan Musk, platformda birçok kişinin 'mavi tik'ini kaybetmesine sebep oldu. Platforma ücret ödemeyi kabul etmedikleri için mavi tikleri kaldırılan Türk ünlüler tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Twitter'da 6.7 milyon takipçisi bulunan şarkıcı Demet Akalın, "Elon Musk; sen yokken biz vardık be gülüm. Ben tıksız da Demet Akalın'ım, bizi herkes tanır" yazdı. Oyuncu Kerem Bürsin, Twitter kullanıcı ismine 'Mavi Tik' yazısını ekleyerek, Musk'ın tepki çeken hamlesini ti'ye aldı. Rockçı Hayko Cepkin ise "Aa mavi tıklar gitmiş. Boşluğu doldurayım o zaman" diyerek, el hareketi işareti ile tepkisini dile getirdi.

'MAHKEMEDE GÖRÜŞÜRÜZ'



Musk'tan İlhan diye bahseden Zafer Algöz, "Yel kayadan toz alır misali İlhan mavi tikimizi kaldırmış. Dünyanın çevresini kimseye sormadan uydularınla çöplüğe çevirdin. Mahkemede görüşürüz İlhan. Bunu sen istedin. İlhan'ın mavi tikine Beşiktaşımızın kartalını koyuyorum" dedi. Gurme Vedat Milor, mavi tik'in kaldırılması hakkında, "Elon Musk ve diğer tüm şımarık zenginlere her şeyin para olmadığını gösterebiliriz. Mavi tık nedeniyle etkileşim gücünü kaybetmediğimi kanıtlamak için lütfen retweet ve beğeni! Belki dünyayı değiştirmek imkansız ama kendi küçük devrimlerimizi yapabiliriz" notunu düştü.

ÜÇ KİŞİNİN ÜCRETİ MUSK'TAN



Ücret ödemeyi kabul etmeyip 'mavi tik'i kaybeden isimler arasında Jennifer Lopez Lady Gaga, Justin Bieber, Beyonce ve futbolcu Ronaldo yer alıyor. Öte yandan teknoloji milyarderi, yalnızca üç kişinin "mavi tik" ücretini kendisinin karşıladığını söyledi. Oyuncu William Shatner'ın "mavi tik" ücretini Musk karşılıyor. Korku türünün efsane yazarı Stephen King ve NBA'in yıldız basketbolcusu LeBron James de "mavi tik"lerini Musk'a borçlu.