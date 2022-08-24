Mavi boncuk Begüm

'Sen Söyle' teklisinde dijital müzik listelerinde büyük beğeni toplayan şarkıcı Begüm Obiz, Adile Sultan Sarayı'nda sevenleriyle buluştu. 10 yıldır kendi sahnesini yapan Obiz, 'Love On Friday' imzalı mavi kostümüyle göz kamaştırdı. 'Sen Söyle' teklisinin başarısı hakkında Obiz, "Şarkımız çok iyi gidiyor. Ben de nazar değmesin diye mavi giydim" dedi. Obiz, gecede hazırladığı repertuvarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.