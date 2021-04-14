Mavera'yı film gibi çektik

'Masumlar Apartmanı'ndan 'Mavera' dizisine transfer olan Tansel Öngel, Ramazan boyunca TRT 1 ekranlarında olacak. Öngel, tarihin bilinen ilk mutasavvıfı Hace Ahmet Yesevi'nin hikayesini anlatan dizide Mahmud karakterini oynayacağını söyledi. Mahmud'un hayali bir karakter olduğunun altını çizen oyuncu, "İlham perisini biz oyuncular yönetmenin yüzünde görüyoruz. Eğer yönetmen inanıyorsa bunu yakalamak zor olmuyor. Karakter ile ilgili cesaret gösterip konuşma şeklini bulduk ,hep birlikte kişiyi oluşturduk. Ekip arkadaşlarım eğer desteklemeseydi bu karakter bu hale gelemezdi" dedi. Dizinin diğer yapımların aksine gösterime girmeden 26 bölüm çekildiğini ve izleyici reaksiyonunu ölçemedikleri için zaman zaman zor anlar yaşadıklarını belirten Öngel, "Mavera'yı bir sinema filmi olarak düşündük, reaksiyonu ve beğeniyi yayınlanmasıyla göreceğiz" diye konuştu.

