Maskeler düştü

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26 Şubat 2022 Cumartesi 10:33:00 - Güncelleme:26 Şubat 2022 Cumartesi 10:33:00

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Aslı Bekiroğlu'nun 'Maske Kimsin Sen' yarışmasında yakınlaştığı Kubilay Aka ile görüntülenmesinin ardından eski aşkı Çağrı Telkıvıran'dan karşı hamle geldi. Müzisyen, yarışmanın diğer oyuncusu Biran Damla Yılmaz ile görüntülendi.

'Maske Kimsin Sen' programında yakınlaşan Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu'nun gecelerde el ele görüntülenmesinin ardından Bekiroğlu'nun eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran'dan misilleme geldi. Müzisyen, yarışmanın bir diğer oyuncusu Biran Damla Yılmaz ile gecelerde objektiflere yakalandı. İkili, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekânda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Çıkışta habercileri fark eden çift, görüntü vermemek için yoğun çaba sarfetti. İlk olarak gece kulübünden Çağrı Telkıvıran ayrıldı. Müzisyenin ardından yaklaşık 5 dakika sonra arkadaşlarıyla çıkan Yılmaz, hızlı adımlarla uzaklaştı. Oyuncunun arabasındaki sarı papatyalar dikkat çekerken, çiçek satıcısı habercilere, "Çiçekleri Çağrı aldı" demesi âşıkları ele verdi.

Etiketler : aslı bekiroğlu biran damla yılmaz çağrı telkıvıran kubilay aka
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