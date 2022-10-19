Marmaris'ten iyiyim pozu

2011 yılında geçirdiği yüz felcinin ardından Marmaris'te gözlerden uzak bir hayat süren Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı. 76 yaşındaki sanatçının menajeri Şirin Gözalıcı sosyal medya hesabında sanatçıyla olan fotoğrafını 'Can cana, yana yana' notuyla paylaştı. Saçı ve sakalı beyazlayan Ferdi Tayfur'un bu karesi hayranları tarafından çok sayıda beğeni aldı.