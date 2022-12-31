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31 Aralık 2022 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 14:00:00

Mardin'de aşkın ilk karesi

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Oyuncu Birce Akalay gönlünü Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili'ye kaptırdı. Bir süredir aşk yaşadıkları söylenen ikilinin geçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla Mardin tatilinden fotoğrafları ortaya çıktı.

Dijitalde yayınlanan 'Kuş Uçuşu' dizisinde yer alan oyuncu Birce Akalay, iş adamı Serdar Bilgili aşkı belgelendi. Bir süredir adları anılan Akalay ve Bilgili, aşkından ilk fotoğraf ortaya çıktı. Gazetemagazin'in haberine göre Akalay ve Bilgili çifti, geçtiğimiz hafta arkadaş grubuyla Mardin tatiline çıktı.

Neşeli geçen tatilde ikilinin yemek masasında yan yana oturduğu kareler yayınlandı. Akalay'ın tatilde yaptığı paylaşımdaki, "Burada anahtarlar kapıları dışarıdan değil içeriden açmak içindir" ve "Kapılarımızı güven ve huzurla açabildiğimiz insanlara bıraktık" cümlesi yeni aşkın habercisi olarak yorumlandı.

Etiketler : kuş uçuşu birce akalay serdar bilgili
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