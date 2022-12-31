Mardin'de aşkın ilk karesi
Oyuncu Birce Akalay gönlünü Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili'ye kaptırdı. Bir süredir aşk yaşadıkları söylenen ikilinin geçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla Mardin tatilinden fotoğrafları ortaya çıktı.
Neşeli geçen tatilde ikilinin yemek masasında yan yana oturduğu kareler yayınlandı. Akalay'ın tatilde yaptığı paylaşımdaki, "Burada anahtarlar kapıları dışarıdan değil içeriden açmak içindir" ve "Kapılarımızı güven ve huzurla açabildiğimiz insanlara bıraktık" cümlesi yeni aşkın habercisi olarak yorumlandı.