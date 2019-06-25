Manuş Baba karizması: Fotoğrafımı kim paylaştı?

Sabah gazetesinden Ömer Karahan, "Dokunulmazlığın mı Var Manuş Baba?" başlıklı yazısında, sosyal medyada çok konuşulan görüntüye vurgu yaptı:

"Manuş Baba adıyla tanınan müzisyen Mustafa Özkan, Edirne Keşan'da bedelli askerlik yapıyor.

Manuş Baba'nın asker tıraşlı, saçsız- sakalsız fotoğrafı ise herkes tarafından günlerdir konuşuluyor. Ben de 'Baba gitti, Manuş kaldı' cümlesini kullanmaktan kendimi alamıyorum.

Saç ve sakalı ile oluşturduğu karizmasını yitiren Manuş Baba'nın asker ocağında canının sıkkın olduğunu öğrendim.

Asker arkadaşlarını 'Fotoğrafımı kim paylaştı?' sorusu ile sıkıştıran Manuş Baba'nın, hatıra fotoğrafı çektirdiği kişileri bunalttığını öğrendim.

Sosyal medyada yapılan geyiklerden dolayı kendisini kötü hisseden Manuş Baba'nın bu denli dedektiflik yapmasını ve söylenenlere bozulmasını anlamak pek mümkün değil. Ne olacağını sanıyordu ki? Karizmasının elden gittiği bu halinin dokunulmazlık kalkanı içerisinde değerlendirilip kimsenin söz söylemeyeceğini mi?"