Mankenlik için 10 bin adım

Helin Avşar, kendi adını taşıyan markası için kamera karşısına geçti, modellik yaptı. Yeni sezon koleksiyonu için tasarımlarını tanıtan Avşar, modellik için form tuttuğunu söyledi. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hergün 10 bin adım atan Helin Avşar, ''Kendi koleksiyonum için profesyonel manken gibi hazırlık süreci yaşadım'' dedi.

