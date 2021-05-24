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24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:00:00

Mankenlik için 10 bin adım

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Helin Avşar, kendi adını taşıyan markası için kamera karşısına geçti, modellik yaptı.

Helin Avşar, kendi adını taşıyan markası için kamera karşısına geçti, modellik yaptı. Yeni sezon koleksiyonu için tasarımlarını tanıtan Avşar, modellik için form tuttuğunu söyledi. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hergün 10 bin adım atan Helin Avşar, ''Kendi koleksiyonum için profesyonel manken gibi hazırlık süreci yaşadım'' dedi.

Etiketler : helin avşar mankenlik spor yürüyüş sağlıklı beslenme
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