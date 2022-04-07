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07 Nisan 2022 Perşembe 09:49:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 09:57:00

Mali'nin hedef kitlesi z kuşağı

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Youtube kanalı açmaya hazırlanan şovmen Mehmet Ali Erbil, "Z kuşağına ulaşmak için bu projeyi gerçekleştireceğim. Her hafta bir söyleşi yapacağız" dedi.

Youtube kanalı açmaya hazırlanan şovmen Mehmet Ali Erbil, "Z kuşağına ulaşmak için bu projeyi gerçekleştireceğim. Her hafta bir söyleşi yapacağız" dedi.

Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Nükseden kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ve 235 gün sonra taburcu olan 65 yaşındaki sanatçı, zor günleri geride bırakıp sağlığına kavuştu. Erbil, önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Etiler'deki bir restoranda iftar için bir araya geldi. Çıkışta şovemen, yeni bir proje hazırlığında olduğunu ve bir YouTube kanalı açmayı düşündüğünü ifade etti. Erbil, "Z kuşağına ulaşmak için bu projeyi gerçekleştireceğim. Konuklu olacak, her hafta bir söyleşi yapacağız" dedi.

Çarkıfelek özlemi

'Çarkıfelek' programını sunduğu dönemleri özlediğini belirten Erbil, ''İnsanlar oruçlarını açtıktan sonra izlemek için ekran başına geçerdi, bir klasikti. Şimdi her şey değişti. İzleyiciler, televizyon programları değişti, her şey farklı oldu" dedi. Yakın arkadaşı Seda Sayan'ın programında solistlik yapan Çağlar Ökten ile Prag'da 7. kez nikâh masasına oturmaya hazırlanmasıyla ilgili Erbil, "Nereden bulmuş orayı!" diyerek, espri yaptı.

Etiketler : hedef kitlesi z kuşağı Çarkıfelek Seda Sayan
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