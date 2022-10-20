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20 Ekim 2022 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 19:30:00

Mali korkuttu

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Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi gören şovmen Mehmet Ali Erbil, apandisit ameliyatı oldu.

Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi gören şovmen Mehmet Ali Erbil, apandisit ameliyatı oldu. Önceki gece evinde fenalaştığı için hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki Erbil, apar topar ameliyata alındı. Operasyon sonrası dinlenmek üzere evine geçen Erbil, yayınladığı videoda "Dostlarım, sanatçı arkadaşlarım hepsi ziyaretime geldiler, sağ olsunlar. Ailem hep yanımdaydı. Çocuklarım bir gün bile beni yalnız bırakmadılar" dedi.

Etiketler : Mali korkuttu Mehmet Ali Erbil apandisit ameliyatı oldu
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