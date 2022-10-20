Mali korkuttu

Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi gören şovmen Mehmet Ali Erbil, apandisit ameliyatı oldu. Önceki gece evinde fenalaştığı için hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki Erbil, apar topar ameliyata alındı. Operasyon sonrası dinlenmek üzere evine geçen Erbil, yayınladığı videoda "Dostlarım, sanatçı arkadaşlarım hepsi ziyaretime geldiler, sağ olsunlar. Ailem hep yanımdaydı. Çocuklarım bir gün bile beni yalnız bırakmadılar" dedi.

