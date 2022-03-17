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Malaga'da festivale katılacak
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17 Mart 2022 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 13:00:00

Malaga'da festivale katılacak

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'Sen Çal Kapımı' dizisinde tanışıp birlikte olmaya başladığı Hande Erçel'le ayrılığından ardından kendini spora veren Kerem Bürsin, İspanya'ya gidiyor. Oyuncu, 18-27 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 25. Malaga Film Festivali'ne katılacak.

'Sen Çal Kapımı' dizisinde tanışıp birlikte olmaya başladığı Hande Erçel'le ayrılığından ardından kendini spora veren Kerem Bürsin, İspanya'ya gidiyor. Oyuncu, 18-27 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 25. Malaga Film Festivali'ne katılacak. Bürsin, son İspanya ziyaretinde hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı.

Etiketler : Malaga'da festivale katılacak Sen Çal Kapımı Kerem Bürsin
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