Malaga'da festivale katılacak

'Sen Çal Kapımı' dizisinde tanışıp birlikte olmaya başladığı Hande Erçel'le ayrılığından ardından kendini spora veren Kerem Bürsin, İspanya'ya gidiyor. Oyuncu, 18-27 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 25. Malaga Film Festivali'ne katılacak. Bürsin, son İspanya ziyaretinde hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı.