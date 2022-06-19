Makedon mutfağını öğrendim

Erdal Özyağcılar'la başrolünü paylaşacağı 'Balkan Ninnisi' dizisinde yer alan Özlem Türkad, "Burada köfte yapmayı ve börek açmayı öğrendim" dedi.

TRT'nin başrolünde Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın yer alacağı Makedonya'nın başkneti Üsküp'te imkansız bir aşk hikayesini anlatacağı dizisi 'Balkan Ninnisi' seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Yapımın başrolünde yer alan Özlem Türkad, canlandıracağı karakter ve dizi hakkında açıklamalar yaptı. Dizinin hem hikaye olarak hem de çekimlerin yapıldığı Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün atmosferi bakımında çok özel bir iş olduğunu anlatan Türkad, "Balkan Ninnisi, hikayesi ve çekildiği yer itibariyle seyircisiyle buluştuğunda çok sevilmeye aday bir iş oluyor. Çok gerçek insan öyküleri var içinde. Aile ve aşk var. Balkanlar'da yaşanan, o güzelim topraklara ait sürüp giden bir hayat var" dedi. Dizinin eğlenceli bir hikayesinin olduğunun altını çizen usta oyuncu, farklı kültürlerin de ekrana yansıyacağına değinerek, "Ben yemek yapmayı ve yedirmeyi çok severim tıpkı Neriman gibi. Sadece köfte değil börek yapmayı, açmayı da öğrendim burada" açıklamasında bulundu.