Magarsus'a yıldız ödülü

Kadrosunda Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal'ın yer aldığı dijitalde yayınlanacak olan 'Magarsus' dizisi ödüllendi. Önceki akşam düzenlenen 7. Berlin TV Series Festivali'nin 'Special Mention' kısmında izleyiciyle buluşan yapım, oyuncu kadrosuyla 'Stellar Cast' (Yıldız kadro )ödülünün sahibi oldu. Geceye dizinin oyuncuları, yapımcısı ve yönetmeni katıldı. Magarsus dizisi ilk 2 bölümüyle 10 Ağustos'ta dijitalde izleyicisiyle buluşacak.