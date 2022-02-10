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10 Şubat 2022 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 11:00:00

Maçta tatsız karşılaşma

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Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel, bir dönem evlilik hazırlığı yaptığı Murat Dalkılıç'la pişti oldu. İkili, basketbol maçında köşe kapmaca oynadı.

Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel, bir dönem evlilik hazırlığı yaptığı Murat Dalkılıç'la pişti oldu. İkili, basketbol maçında köşe kapmaca oynadı.

En son ekranlara veda eden 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Hande Erçel, Fenerbahçe Beko - Real Madrid basketbol maçında tatsız bir olay yaşadı. Geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin'le bir senelik ilişkilerini noktalayan oyuncu, bir dönem aşk yaşadığı Murat Dalkılıç'la pişti oldu. Eski sevgililer maçta ayrı ayrı görüntülendi. Erçel, telefonla ilgilenirken Dalkılıç ise, ayakta arkadaşıyla konuşması kameralara yansıdı. Erçel'den ayrıldıktan sonra popçu, oyuncunun 'Sen Çal Kapımı' adlı dizisindeki rol arkadaşı Sitare Akbaş'la yeni bir aşka yelken açmıştı.

Etiketler : Maçta tatsız karşılaşma Kerem Bürsin Hande Erçel Murat Dalkılıç
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