Luna'ya bakıcı almıyoruz

Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un başrolünü paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisinde yer alan oyuncu Özge Özder eşi Sinan Güleryüz ve kızları Luna'yla birlikte Etiler'de görüntülendi. AVM'de mağazaları gezen çift, habercilerle sohbet etti. Çoğu ünlü ismin aksine çocuğuna bakıcı istemediklerini söyleyen Özder, "Biz bakıcı almıyoruz, Sinan ile beraber işlerimizi dengeleyip öyle bakıyoruz" dedi.