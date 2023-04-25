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25 Nisan 2023 Salı 08:10:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 08:10:00

Londra'da okul açtı

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Oyuncu İnci Türkay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Londra'daki okulunun drama öğrencileriyle birlikte kutladı.

Oyuncu İnci Türkay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Londra'daki okulunun drama öğrencileriyle birlikte kutladı. 6 yıl önce burada okul açarak eğitime gönül veren İnci Türkay, etkinlikte çocuklarla birlikte doyasıya eğlendi. Organizasyonda aynı zamanda depremzedeler için bağış kampanyası düzenlendi. Kermeste satılan ürün ve yiyecekler deprem bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmak amacıyla Çaba Derneği'ne bağışlandı.

Etiketler : Londra Oyuncu İnci Türkay 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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