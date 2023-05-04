Leclerc'e İstanbul daveti

Ferrari'nin dünyaca ünlü F1 pilotu Charles Leclerc, Sercan Köse ile Monoca'da yemek yedi. 3.5 saat süren yemekte keyifli anlar yaşanırken, sohbetin sonlarına doğru konunun İstanbul'a ve geleceğe yönelik çalışmalara geldiği öğrenildi. Köse, F1 pilotunu Türkiye'ye davet etti. Dünyaca ünlü pilot, İstanbul'u çok sevdiğini ve misafir olarak gelmeyi çok istediğini belirterek olumlu yanıt verdi. Köse ve F1 pilotu, yemek sonunda mekan önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.