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04 Mayıs 2023 Perşembe 12:09:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 12:09:00

Leclerc'e İstanbul daveti

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Ferrari'nin ünlü F1 pilotu Charles Leclerc, Sercan Köse ile yemek yedi.

Ferrari'nin dünyaca ünlü F1 pilotu Charles Leclerc, Sercan Köse ile Monoca'da yemek yedi. 3.5 saat süren yemekte keyifli anlar yaşanırken, sohbetin sonlarına doğru konunun İstanbul'a ve geleceğe yönelik çalışmalara geldiği öğrenildi. Köse, F1 pilotunu Türkiye'ye davet etti. Dünyaca ünlü pilot, İstanbul'u çok sevdiğini ve misafir olarak gelmeyi çok istediğini belirterek olumlu yanıt verdi. Köse ve F1 pilotu, yemek sonunda mekan önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler : ferrari pilotu f1 pilotu charles leclerc sercan köse yemek
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