Latin Amerika'dan ziyaret

Başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner'in paylaştığı 'Kanunsuz Topraklar' dizisinin seti, Latin Amerika'nın en bilinen medya kuruluşu Produ tarafından ziyaret edildi. Produ çalışanları, başrol oyuncularıyla özel röportajlar gerçekleştirdi, keyifli vakit geçirdi. Bilgiç, "1939 yılı, Türkiye tarihinde çok önemli bir döneme tekabül ediyor ve bence en ilginç nokta bu dönemin Türkiye'de hiç televizyonda gösterilmemiş olması" dedi. Uğur Güneş ise, dizide madencilerin hikayesinin anlatıldığını ve seyircinin o dönemdeki zorlukları ve yaşam koşullarını görebildiğinden bahsetti.