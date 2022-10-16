Las Vegas'ta bir Türk güzel

En son TRT'nin "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisinde yer alan oyuncu Gülcan Arslan tatile doymuyor. Yaz aylarını Ege sahillerinde geçiren oyuncu, rotasını bu sefer okyanus ötesine çevirdi. Bir süredir setlere ara veren oyuncu soluğu Las Vegas'ta aldı. 36 yaşındaki Arslan keyifli anlarını da sosyal medya hesabından, "Las Vegas'a göçtük, kendinize iyi bakın" notunu düşerek paylaştı.

